Problemi per lo studio di MindsEye | arriva un’ondata di licenziamenti ma cosa li ha causati?

Uno studio di sviluppo coinvolto in un nuovo progetto ha annunciato una serie di licenziamenti, con circa 170 lavoratori coinvolti, secondo quanto riferito da una fonte di Kotaku. La decisione è stata comunicata senza dettagli ufficiali sul motivo di questa riduzione del personale. La società non ha ancora fornito dichiarazioni pubbliche in merito, e non sono stati annunciati piani alternativi o chiarimenti sui motivi di questa scelta.

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È arrivata una nuova ondata di licenziamenti per Build A Rocket Boy, lo studio dietro MindsEye. Pur non essendoci informazioni ufficiali sul numero effettivo, Kotaku ne ha riportati circa 170. Una notizia spiacevole che, tuttavia, non sorprende. L’attuale team pare si sia ridotto a 80 dipendenti. L’informazione si è ulteriormente concretizzata quando diversi membri dello staff hanno reso noto su LinkedIn l’interruzione del loro rapporto di lavoro con lo studio. Quali sono le cause dietro questa terza ondata di licenziamenti? Build A Rocket Boy, lo studio di MindsEye, è in difficoltà?. Lo studio dietro MindsEye aveva annunciato una svolta significativa che avrebbe potuto cambiare le sorti del titolo e conseguentemente del team di sviluppo.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Problemi per lo studio di MindsEye: arriva un’ondata di licenziamenti, ma cosa li ha causati? ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Warner Bros. Games Montréal, lo studio di Gotham Knights ha subito nuovi licenziamenti Spionaggio digitale nello studio di MindsEye: scoppia la rivoltaUna battaglia legale è scattata all’interno di Build a Rocket Boy, lo studio produttore di MindsEye, dopo che diversi lavoratori hanno scoperto l’uso...