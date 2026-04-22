All’interno di uno studio di sviluppo di videogiochi, è scoppiata una disputa legale dopo che alcuni dipendenti hanno rilevato l’installazione di software di sorveglianza sui loro dispositivi aziendali. La situazione ha portato a un confronto tra i lavoratori e la società, con le accuse di monitoraggio non autorizzato e violazione della privacy. La questione sta attirando l’attenzione sull’uso di strumenti di controllo digitale sul posto di lavoro.

Una battaglia legale è scattata all’interno di Build a Rocket Boy, lo studio produttore di MindsEye, dopo che diversi lavoratori hanno scoperto l’uso di strumenti di sorveglianza digitale sui propri dispositivi aziendali. La controversia è esplosa quando i dipendenti hanno notato anomalie nelle prestazioni dei computer, portandoli a scoprire l’installazione del software Teramind, capace di registrare schermate, monitorare i tasti premuti e catturare input video. Il monitoraggio occulto e le giustificazioni della direzione. La scoperta del programma di tracciamento è avvenuta durante un confronto con il management, dove il co-CEO Gerhard ha confermato l’adozione di tale tecnologia.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Spionaggio digitale nello studio di MindsEye: scoppia la rivolta

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