Warner Bros Games Montréal lo studio di Gotham Knights ha subito nuovi licenziamenti

Warner Bros. Games Montréal, lo studio canadese noto per aver sviluppato Gotham Knights, ha annunciato di aver effettuato nuovi licenziamenti. La notizia arriva in un momento di difficoltà per la divisione di Warner Bros. Games, che si occupa di titoli ambientati nell’universo DC. La situazione ha coinvolto diversi dipendenti e ha attirato l’attenzione nel settore videoludico.

Warner Bros. Games affronta un nuovo momento di difficoltà. Lo studio canadese Warner Bros. Games Montréal, noto per lo sviluppo di titoli ambientati nell’universo DC, sarebbe stato colpito da una nuova ondata di licenziamenti. La notizia è emersa attraverso testimonianze di ex dipendenti sui social professionali e attraverso varie segnalazioni online. Il numero delle persone coinvolte non è stato reso pubblico, ma i tagli avrebbero interessato diversi reparti chiave dello studio. L’episodio arriva in un periodo di forte turbolenza per l’intera divisione videogiochi della compagnia, già alle prese con riorganizzazioni interne, progetti cancellati e risultati finanziari difficili. 🔗 Leggi su Game-experience.it

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