La principessa del Galles ha deciso di visitare l’Italia per il suo primo viaggio ufficiale dopo aver affrontato una malattia. Durante la visita, trascorrerà due giorni a Reggio Emilia, dove si soffermerà sull’osservazione di un modello di gestione e organizzazione. L’itinerario prevede incontri con rappresentanti locali e visite a istituzioni pubbliche e private. È prevista anche la partecipazione a eventi pubblici e incontri con la comunità locale.

A due anni dall'annuncio della diagnosi di tumore, e poco più di un anno dopo aver svelato che il cancro è in remissione, Kate Middleton è pronta a tornare a viaggiare al di fuori del Regno Unito. Per il suo primo viaggio ufficiale dal 2024, la principessa del Galles ha scelto l'Italia, Paese a cui la famiglia reale britannica è sempre stata molto legata. Ecco quando arriverà Kate Middleton nel nostro Paese e cosa fare durante il soggiorno. Senza marito o figli al seguito, Kate Middleton trascorrerà due giorni in Italia, il 13 e il 14 maggio, ma non si tratterà di un viaggio di piacere. La 44enne visiterà Reggio Emilia per...🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Kate Middleton sceglie l'Italia per il primo viaggio ufficiale dopo la malattia

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