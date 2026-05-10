PRIMAVERA- Napoli-Lecce | inizia il match

Alle 9 del mattino si è aperto il match tra Napoli e Lecce. La partita è cominciata con un cambio forzato per la squadra di casa, che ha dovuto sostituire Colella, infortunato, con Torre. La gara è iniziata senza ulteriori ritardi, con entrambe le squadre pronte a scendere in campo.

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9? – Primo cambio obbligato per gli azzurrini: infortunio per Colella, al suo posto entra Torre 1? – Inizia il match Intanto ecco le formazioni ufficiali: Napoli (3-5-2): Ferrante; Gambardella, Caucci, Garofalo; Colella, De Chiara, Prisco, Borriello; Smeraldi, Camelio, Gorica Lecce: Penev; Rashidi, Scott, Pehilanovic, Pacia; Laerke, Milojevic, Lerga; Di Pasquale, Esteban; Esposito Buongiorno cari lettori di SpazioNapoli e benvenuti alla diretta testuale della 37ª giornata di Primavera 1 tra Napoli e Lecce. Tra poco il fischio d’inizio all’Arena G.Piccolo di Cercola. Gli azzurrini, diciassettesimi a quota 38 punti e reduci dalla sconfitta in trasferta di Verona, sono costretti oggi a vincere per tenere vive le speranze di permanenza in categoria senza dover affrontare lo spareggio retrocessione.🔗 Leggi su Spazionapoli.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Serie A 2025/26 Matchday 29: Napoli vs Lecce - FULL MATCH Notizie correlate LIVE PRIMAVERA – Napoli-Sassuolo: inizia il match all’Arena Piccolo3' – Prima offensiva degli azzurrini: De Chiara cerca in area Gorica, il quale stacca di testa, ma il suo tentativo è largo. LIVE PRIMAVERA – Napoli-Bologna 0-0: inizia il match all’Arena G.Piccolo33' – Ci prova il Bologna: il numero 10 rossoblù scarica un bel tiro verso la porta, ma Ferrante ribatte facilmente.