PRIMAVERA- Napoli-Lecce 0-0 | tante occasioni sprecate dagli azzurrini all’Arena GPiccolo

Nel match tra Napoli e Lecce, terminato 0-0, le due squadre hanno avuto diverse occasioni per sbloccare il risultato. All’Arena G. Piccolo, i padroni di casa hanno sprecato alcune chance, tra cui un tentativo di De Chiara da una posizione defilata al 67’, che si è concluso con la palla che è uscita di poco oltre la porta avversaria. La partita si è mantenuta aperta fino al fischio finale senza reti segnate.

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67?- Contropiede del Napoli: De Chiara ci prova da posizione defilata, ma la palla esce di pochi metri. 60?- Doppia occasione clamorosa per gli azzurrini: Borriello spreca una grande chance da due passi, subito dopo uno sfortunato Gorica sbatte su Penev. 55?- Cambio tra le fila degli ospiti: esce Milojevic, entra Flies. 49?- Doppio cambio per gli azzurrini: fuori Caucci e Camelio, dentro Raggioli e Barido. 47?- Finisce il primo tempo: è 0-0 al termine dei primi 45 minuti. 46?- Splendida giocata di capitan De Chiara che mette Gorica davanti alla porta: pallonetto che finisce sopra la traversa. 45?- Concessi due minuti di recupero. 37?- Prima ammonizione del match: ripartenza pericolosa del Lecce fermata da Caucci che commette fallo e viene ammonito.🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - PRIMAVERA- Napoli-Lecce 0-0: tante occasioni sprecate dagli azzurrini all’Arena G.Piccolo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate PRIMAVERA- Napoli-Lecce 0-0: inizia il match all’Arena G.Piccolo37?- Prima ammonizione del match: ripartenza pericolosa del Lecce fermata da Caucci che commette fallo e viene ammonito 26?- Buon cross di Prisco che... PRIMAVERA- Napoli-Lecce 0-0: finisce il primo tempo all’Arena G.Piccolo46'- Splendida giocata di capitan De Chiara che mette Gorica davanti alla porta: pallonetto che finisce sopra la traversa.