PRIMAVERA- Napoli-Lecce 0-0 | inizia il match all’Arena GPiccolo

All’Arena G. Piccolo, Napoli e Lecce sono scesi in campo per la partita di primavera che si è aperta con una prima ammonizione al 37 minuto. Durante una ripartenza del Lecce, Caucci ha commesso fallo fermando un'azione pericolosa. La gara prosegue senza reti, con entrambe le squadre che cercano spazi per creare occasioni da gol.

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37?- Prima ammonizione del match: ripartenza pericolosa del Lecce fermata da Caucci che commette fallo e viene ammonito 26?- Buon cross di Prisco che trova De Chiara libero in aerea: colpo di testa alto che si spegne sopra la traversa 9? – Primo cambio obbligato per gli azzurrini: infortunio per Colella, al suo posto entra Torre 1? – Inizia il match Intanto ecco le formazioni ufficiali: Napoli (3-5-2): Ferrante; Gambardella, Caucci, Garofalo; Colella, De Chiara, Prisco, Borriello; Smeraldi, Camelio, Gorica Lecce: Penev; Rashidi, Scott, Pehilanovic, Pacia; Laerke, Milojevic, Lerga; Di Pasquale, Esteban; Esposito Buongiorno cari lettori di SpazioNapoli e benvenuti alla diretta testuale della 37ª giornata di Primavera 1 tra Napoli e Lecce.🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - PRIMAVERA- Napoli-Lecce 0-0: inizia il match all’Arena G.Piccolo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate LIVE PRIMAVERA – Napoli-Sassuolo: inizia il match all’Arena Piccolo3' – Prima offensiva degli azzurrini: De Chiara cerca in area Gorica, il quale stacca di testa, ma il suo tentativo è largo. LIVE PRIMAVERA – Napoli-Bologna 0-0: inizia il match all’Arena G.Piccolo33' – Ci prova il Bologna: il numero 10 rossoblù scarica un bel tiro verso la porta, ma Ferrante ribatte facilmente.