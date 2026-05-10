PRIMAVERA- Napoli-Lecce 0-0 | finisce il primo tempo all’Arena GPiccolo
Il primo tempo tra Napoli e Lecce si è concluso senza reti all’Arena G. Piccolo. Al 45’, il punteggio era fermo sullo 0-0. Poco prima, al 46’, il capitano ha sfiorato il vantaggio con un pallonetto che è uscito di poco sopra la traversa, dopo aver messo un compagno davanti alla porta con una bella giocata.
46'- Splendida giocata di capitan De Chiara che mette Gorica davanti alla porta: pallonetto che finisce sopra la traversa. 37'- Prima ammonizione del match: ripartenza pericolosa del Lecce fermata da Caucci che commette fallo e viene ammonito. 26'- Buon cross di Prisco che trova De Chiara libero in aerea: colpo di testa alto che si spegne sopra la traversa. 9' – Primo cambio obbligato per gli azzurrini: infortunio per Colella, al suo posto entra Torre. Napoli (3-5-2): Ferrante; Gambardella, Caucci, Garofalo; Colella, De Chiara, Prisco, Borriello; Smeraldi, Camelio, Gorica Buongiorno cari lettori di SpazioNapoli e benvenuti alla diretta testuale della 37ª giornata di Primavera 1 tra Napoli e Lecce.🔗 Leggi su Spazionapoli.it
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