PRIMAVERA- Napoli-Lecce 0-0 | finisce il primo tempo all’Arena GPiccolo

Il primo tempo tra Napoli e Lecce si è concluso senza reti all’Arena G. Piccolo. Al 45’, il punteggio era fermo sullo 0-0. Poco prima, al 46’, il capitano ha sfiorato il vantaggio con un pallonetto che è uscito di poco sopra la traversa, dopo aver messo un compagno davanti alla porta con una bella giocata.

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46'- Splendida giocata di capitan De Chiara che mette Gorica davanti alla porta: pallonetto che finisce sopra la traversa. 37'- Prima ammonizione del match: ripartenza pericolosa del Lecce fermata da Caucci che commette fallo e viene ammonito. 26'- Buon cross di Prisco che trova De Chiara libero in aerea: colpo di testa alto che si spegne sopra la traversa. 9' – Primo cambio obbligato per gli azzurrini: infortunio per Colella, al suo posto entra Torre. Napoli (3-5-2): Ferrante; Gambardella, Caucci, Garofalo; Colella, De Chiara, Prisco, Borriello; Smeraldi, Camelio, Gorica Buongiorno cari lettori di SpazioNapoli e benvenuti alla diretta testuale della 37ª giornata di Primavera 1 tra Napoli e Lecce.🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - PRIMAVERA- Napoli-Lecce 0-0: finisce il primo tempo all’Arena G.Piccolo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate PRIMAVERA- Napoli-Lecce 0-0: inizia il match all’Arena G.Piccolo37?- Prima ammonizione del match: ripartenza pericolosa del Lecce fermata da Caucci che commette fallo e viene ammonito 26?- Buon cross di Prisco che... LIVE PRIMAVERA – Napoli-Sassuolo: inizia il match all’Arena Piccolo3' – Prima offensiva degli azzurrini: De Chiara cerca in area Gorica, il quale stacca di testa, ma il suo tentativo è largo.