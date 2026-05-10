PRIMAVERA- Napoli-Lecce 0-0 | inizia il secondo tempo all’Arena GPiccolo

Allo stadio Arena G. Piccolo, la partita tra Napoli e Lecce è ripresa con l'inizio del secondo tempo, dopo che il primo si è concluso sul punteggio di 0-0. Poco prima dell’intervallo, sono stati effettuati due cambi nelle fila degli azzurrini, con l’ingresso di Raggioli e Barido al posto di Caucci e Camelio. La gara è in corso e i giocatori sono tornati in campo per la seconda parte del match.

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49?- Doppio cambio per gli azzurrini: fuori Caucci e Camelio, dentro Raggioli e Barido. 47?- Finisce il primo tempo: è 0-0 al termine dei primi 45 minuti. 46?- Splendida giocata di capitan De Chiara che mette Gorica davanti alla porta: pallonetto che finisce sopra la traversa. 45?- Concessi due minuti di recupero. 37?- Prima ammonizione del match: ripartenza pericolosa del Lecce fermata da Caucci che commette fallo e viene ammonito. 26?- Buon cross di Prisco che trova De Chiara libero in aerea: colpo di testa alto che si spegne sopra la traversa. 9? – Primo cambio obbligato per gli azzurrini: infortunio per Colella, al suo posto entra Torre.🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - PRIMAVERA- Napoli-Lecce 0-0: inizia il secondo tempo all’Arena G.Piccolo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate PRIMAVERA- Napoli-Lecce 0-0: inizia il match all’Arena G.Piccolo37?- Prima ammonizione del match: ripartenza pericolosa del Lecce fermata da Caucci che commette fallo e viene ammonito 26?- Buon cross di Prisco che... PRIMAVERA- Napoli-Lecce 0-0: finisce il primo tempo all’Arena G.Piccolo46'- Splendida giocata di capitan De Chiara che mette Gorica davanti alla porta: pallonetto che finisce sopra la traversa.