Cerimonia nell' istituto Alberghiero per l' intitolazione dell' aula magna a Peppe De Cecco

Alle ore 11 di mercoledì 11 marzo è prevista l'inaugurazione dell'aula magna dell'istituto alberghiero intitolata a “Peppe De Cecco”.La Provincia di Pescara restituisce l’aula magna “Peppe De Cecco” durante una cerimonia che si terrà nell’officina del gusto dell’Iis “Filippo De Cecco” di Pescara, in via dei Sabini 53. L’aula magna verrà intitolata a Peppe De Cecco, imprenditore lungimirante e figura simbolo del Made in Italy scomparso lo scorso ottobre. Alla cerimonia prenderanno parte la famiglia De Cecco, le autorità civili, religiose e militari, rappresentanti delle associazioni partner e la comunità scolastica dell’istituto. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

