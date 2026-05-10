Prima tintarella tra le ruspe Marinella situazione grottesca Attesa per le proroghe temporanee

A Sarzana, sulla spiaggia, sono iniziati i lavori di ristrutturazione che hanno provocato reazioni contrastanti tra i residenti e i visitatori. Le ruspe sono già al lavoro, mentre si attendono le eventuali proroghe temporanee per le attività in corso. La situazione ha suscitato commenti di chi considera la scena grottesca, dato che l’intervento avviene in un contesto di incertezza legata alle decisioni sulle modalità di intervento e sui tempi di conclusione.

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Sarzana, 10 maggio 2026 – I cantieri sulla spiaggia sono il simbolo dell’incertezza. Quella non legata alle immancabili previsioni del meteo, alle speranze di un flusso costante di turisti e neppure alle tendenze dell’estate. Ma quel dubbio, pesante, è legato a doppio filo con le carte bollate. L’onda lunga della Bolkestein non è assolutamente ancora passata e nell’attesa di conoscere come andrà a finire la complicata e ingarbugliata vicenda delle spiagge andate a gara sono ben visibili le anomalie e i paradossi. Il ruolo del Consiglio di Stato. Il Consiglio di Stato ha infatti appena accolto l’istanza cautelare presentata dal Comune di Sarzana e da alcuni concessionari, consentendo di adottare soluzioni temporanee per evitare il blocco delle attività.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Prima tintarella tra le ruspe. Marinella, situazione grottesca. Attesa per le proroghe temporanee ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Salvagente dal Consiglio di Stato: concesse le proroghe tecniche, Marinella spera nella stagioneSarzana, 6 maggio 2026 – Uno spiraglio di luce torna a illuminare Marinella e l’avvio imminente della stagione balneare. Leggi anche: «Per Santa Veneranda mezzo secolo d?attesa, adesso subito le ruspe»