Per Santa Veneranda mezzo secolo d?attesa adesso subito le ruspe

Dopo oltre cinquant’anni di attesa, si apre finalmente la fase di avvio dei lavori per la circonvallazione di Pesaro. Le autorità hanno dato il via libera alle opere accessorie, e ora le ruspe sono pronte a entrare in azione. La conclusione di questo iter rappresenta un passo importante, secondo quanto si legge, verso l’avvio immediato delle attività sul sito.

PESARO. «Bene il via libera all'iter per le opere accessorie. Ora spediti verso i cantieri, attendiamo la circonvallazione da più di mezzo secolo». Hanno vissuto anni di immobilismo, quando la situazione delle opere compensative alla terza corsia dell'A14 si era arenata. Proteste e cortei su e giù lungo via Bonini, per ottenere quella bretella che, come ricorda il presidente del quartiere 2 Ugo Schiaratura, si aspetta dagli anni '60. Ora iniziano a vedere la luce in fondo ad un lungo tunnel. I residenti di Santa Veneranda non hanno mai mollato. Tempo fa, alla vigilia dell'incontro del sindaco Andrea Biancani con Mit e Società...