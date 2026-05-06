Salvagente dal Consiglio di Stato | concesse le proroghe tecniche Marinella spera nella stagione

Il Consiglio di Stato ha deciso di concedere proroghe tecniche che permettono la continuazione delle attività balneari a Marinella. La decisione arriva in vista dell’avvio della stagione estiva, prevista a breve, e rappresenta una possibilità per le strutture di prepararsi senza interruzioni. La notizia è stata comunicata nelle ultime ore e apre uno spiraglio per la ripresa delle attività in questa zona.

Sarzana, 6 maggio 2026 – Uno spiraglio di luce torna a illuminare Marinella e l’avvio imminente della stagione balneare. Il Consiglio di Stato ha accolto la richiesta di sospensiva dei termini presentata lunedì 4 maggio, in via incidentale e sotto forma di istanza cautelare urgente, dal Comune di Sarzana per mano dell’avvocato Pietro Piciocchi. A stabilirlo il presidente del Consiglio di Stato Marco Lipari che, in attesa della discussione collegiale fissata in camera di consiglio il 26 maggio, ha deciso di accogliere l’istanza presentata dall’ente e di sospendere quindi gli effetti della sentenza esecutiva del Tar dello scorso 2 febbraio,...🔗 Leggi su Lanazione.it

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