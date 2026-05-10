Prima le offese e poi le martellate | ecco cosa è successo sul bus è caccia all’uomo

Una donna salendo su un autobus di linea si è trovata di fronte a un uomo che l’ha subito aggredita verbalmente. Dopo averla insultata, l’uomo le ha sferrato schiaffi e, infine, ha colpito il suo volto e la testa con un martello. La scena si è svolta davanti agli altri passeggeri, che hanno assistito impotenti. La polizia è ora alla ricerca dell’aggressore, che si è dato alla fuga.

Quando lei è salita sull’autobus di linea, lui era già seduto, pronto ad aggredirla. E così è stato: prima le offese, poi gli schiaffi e infine le martellate, violentissime, al volto e alla testa. Sono stati attimi terribili, confusi tra le grida e l’incredulità. È successo tutto nel primo.🔗 Leggi su Ternitoday.it

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