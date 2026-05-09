Una donna è stata aggredita con un martello su un autobus e si trova in condizioni gravi. L’aggressore ha spinto via la folla e si è allontanato a piedi, facendo perdere le sue tracce. La polizia sta cercando l’uomo, mentre sul veicolo sono state trovate tracce di sangue. Le forze dell’ordine stanno raccogliendo testimonianze e verificando eventuali telecamere di sorveglianza presenti nella zona.

Non c’è fine allo sfregio violento e all’irruenza improvvisa senza tetto né legge. Tanto che un pomeriggio di ordinaria quotidianità si è trasformato in uno scenario dell’orrore a Stroncone, alle porte di Terni, dove in una giornata come tante, il sangue ha macchiato i sedili di un autobus di linea in località Santa Lucia, dove una passeggera è stata vittima di un’aggressione di inaudita ferocia. Follia a bordo: donna aggredita a martellate su un bus nel Ternano. La vittima, una 44enne di origini marocchine, è stata colpita da un momento all’altro, e ripetutamente, con un martello. L’aggressore, che secondo le prime indiscrezioni degli investigatori potrebbe essere un conoscente della donna, ha agito con una irruenza tale da lasciare la vittima in condizioni disperate.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Sangue a bordo, donna presa a martellate sul bus: è grave. L’aggressore sfronda la folla e si dilegua: è caccia all’uomo

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