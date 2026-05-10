Prima a Venezia per Briciole al cielo
A Venezia si è svolta la prima del cortometraggio piacentino “Briciole al cielo”, che ha riscosso grande attenzione tra il pubblico presente nella Scuola Grande San Teodoro, situata vicino al Ponte di Rialto. La proiezione ha attirato numerosi spettatori e si è tenuta in un contesto storico e culturale di grande rilievo.
Grande successo per la prima a Venezia del cortometraggio piacentino “Briciole al cielo”, presentato nella prestigiosa cornice della Scuola Grande San Teodoro, a pochi passi dal Ponte di Rialto. In una città assolata e affollata per l’inizio della 61a Biennale, Aido nazionale e regionale del.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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