Il film piacentino "Briciole al cielo" scritto e diretto da Gian Francesco Tiramani per il Cineclub Giulio Cattivelli, è stato scelto per un importante evento istituzionale al Senato della Repubblica. Dopo i tragici fatti di Napoli con la morte del piccolo Domenico al quale era stato trapiantato un cuore danneggiato, c'è la necessità di mettere in luce la positività del sistema trapiantologico italiano che, con i suoi oltre 4.000 interventi all'anno, rappresenta un'eccellenza a livello internazionale. Così, per iniziativa della Senatrice piacentina Elena Murelli e del Senatore Filippo Melchiorre, il prossimo 28 aprile alle ore... 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

© Ilpiacenza.it - Il film “Briciole al cielo” arriva in Senato

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