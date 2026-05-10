Ogni giorno a partire dalle 8.30, QuiFinanza fornisce aggiornamenti sul prezzo dei carburanti nelle varie regioni italiane. Attualmente, la benzina costa 1,938 euro al litro, mentre il diesel si trova a 2,031 euro. Tra le province, quella di Bolzano registra i prezzi più alti. I dati si riferiscono alle quotazioni quotidiane sui prezzi praticati nelle stazioni di servizio di tutta Italia.

Ogni giorno dalle 8.30 del mattino, QuiFinanza vi informa sul costo dei carburanti in tutte le regioni italiane. Il costo medio attuale è di 1.938 per la benzina, 2.031 per il diesel, 0.833 per il gpl, 1.583 per il metano. Per sapere il prezzo esatto nella tua regione scorri in basso per tutti i dettagli di costo. Il costo medio si riferisce al prezzo mostrato dai distributori di carburanti presenti sulle strade comunali, provinciali e statali. Abruzzo. Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 10 maggio 2026 nella regione Abruzzo. TIPOLOGIA EROGAZIONE PREZZO MEDIO Gasolio SELF 2.028 Benzina SELF 1.934 GPL SERVITO 0.818 Metano SERVITO 1.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Prezzo dei carburanti, benzina a 1.938, diesel a 2.031. La provincia più cara è Bolzano

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