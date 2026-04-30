Il Consiglio dei ministri si è riunito per discutere il taglio delle accise sui carburanti, una misura che scadrà tra il 1° e il 2 maggio. È stato confermato lo sconto sul diesel, mentre la riduzione sulla benzina è risultata più contenuta. La decisione sulla proroga o eventuali modifiche sarà comunicata nei prossimi giorni. La questione ha suscitato particolare attenzione tra gli automobilisti e gli operatori del settore.

L’Italia è rimasta con il fiato sospeso per il taglio delle accise. Il Consiglio dei ministri si è riunito per decidere, tra le altre cose, sulla misura in scadenza nella notte tra il 1° e il 2 maggio. Senza proroga – lo scenario peggiore per gli automobilisti e non solo – l’impatto sui prezzi sarebbe stato elevato: i 24,4 centesimi scontati dal taglio sarebbero tornati subito a farsi vedere alla pompa. Il taglio in scadenza è già costato molto e le risorse sono state recuperate da altri settori. La stima per la proroga di 30 giorni era di un ulteriore costo di circa 400 milioni di euro. Il Cdm ha quindi approvato una proroga, ma ridotta: 21 giorni e differenziata tra diesel e benzina.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Taglio accise, i nuovi prezzi del carburante: sconto diesel confermato ma cala sulla benzina

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