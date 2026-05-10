Previsioni meteo per Avellino – 11 maggio 2026

Il 11 maggio 2026 ad Avellino il mattino sarà caratterizzato da nuvolosità diffusa e piogge leggere. Nel corso del pomeriggio, le nuvole si diraderanno gradualmente portando a condizioni di cielo poco nuvoloso o sereno. La giornata si presenterà quindi con un passaggio di nuvole e precipitazioni leggere al mattino, seguito da un miglioramento del tempo nel pomeriggio.

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Ad Avellino l’11 maggio 2026 i cieli saranno molto nuvolosi al mattino, con deboli piogge. Dal pomeriggio sono previsti rasserenamenti progressivi fino a cieli poco nuvolosi. Gli accumuli saranno contenuti, intorno a 2 mm di pioggia.La temperatura massima raggiungerà 21°C, mentre la minima sarà.🔗 Leggi su Avellinotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Previsioni meteo per Avellino – 11 marzo 2026Ad Avellino, l’11 marzo 2026, i cieli si presenteranno prevalentemente poco nuvolosi, con occasionali addensamenti più consistenti nelle ore centrali... Previsioni meteo per Avellino – 11 aprile 2026Ad Avellino, l’11 aprile 2026, bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Argomenti più discussi: Previsioni meteo per Avellino – 8 maggio 2026; Previsioni meteo per Avellino – 6 maggio 2026; Meteo Napoli e Campania, le previsioni di venerdì Primo Maggio; Meteo, le temperature massime di oggi: +28°C a Avellino.