Previsioni meteo per Avellino – 11 aprile 2026

Il 11 aprile 2026 ad Avellino si prevede una giornata soleggiata, con cielo privo di nuvole e temperature stabili. Durante tutto il giorno, non sono attese precipitazioni di alcun genere. Le condizioni meteorologiche indicano un clima favorevole, con sole intenso che permea la città. La giornata si presenta quindi adatta a attività all’aperto e spostamenti senza preoccupazioni legate al maltempo.

Ad Avellino, l’11 aprile 2026, bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata - stando a quanto riferisce 3BMeteo - la temperatura massima registrata sarà di 24°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 3279m. I venti saranno al. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Previsioni meteo per Avellino – 11 marzo 2026Ad Avellino, l’11 marzo 2026, i cieli si presenteranno prevalentemente poco nuvolosi, con occasionali addensamenti più consistenti nelle ore centrali...

Previsioni meteo per Avellino – 7 aprile 2026Ad Avellino il 7 aprile 2026 sarà una giornata di bel tempo con sole splendente per l’intero arco della giornata.

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Torino, previsioni meteo del 11 aprile 2026 x.com