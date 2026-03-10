Previsioni meteo per Avellino – 11 marzo 2026

Il 11 marzo 2026 ad Avellino il cielo sarà in prevalenza poco nuvoloso, con alcuni momenti di nuvolosità più intensa nel corso della giornata. Durante le ore centrali, potranno verificarsi deboli precipitazioni legate agli addensamenti temporanei. La giornata si svolgerà con condizioni meteorologiche generalmente stabili, anche se con qualche breve episodio di peggioramento.

Ad Avellino, l'11 marzo 2026, i cieli si presenteranno prevalentemente poco nuvolosi, con occasionali addensamenti più consistenti nelle ore centrali della giornata, che potranno portare deboli precipitazioni. In serata è previsto un progressivo rasserenamento. Le piogge saranno scarse, con accumuli intorno a 1 mm. La temperatura massima toccherà i 16°C, mentre la minima si attesterà sugli 8°C. I venti soffieranno moderati da Sud-Sudovest sia al mattino che nel pomeriggio.

