Previsioni meteo domenica 10 maggio allerta gialla per temporali forti a Livorno e provincia

La protezione civile regionale ha emesso un'allerta gialla per temporali forti e rischio idraulico nel territorio di Livorno e provincia per domenica 10 maggio. L'allerta riguarda l'intera giornata e interessa l'intera area, con particolare attenzione alle possibili criticità legate al maltempo. Le previsioni indicano condizioni meteorologiche avverse, con temporali intensi che potrebbero causare disagi e problemi di natura idrogeologica.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui