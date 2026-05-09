Previsioni meteo domenica 10 maggio allerta gialla per temporali forti a Livorno e provincia
La protezione civile regionale ha emesso un'allerta gialla per temporali forti e rischio idraulico nel territorio di Livorno e provincia per domenica 10 maggio. L'allerta riguarda l'intera giornata e interessa l'intera area, con particolare attenzione alle possibili criticità legate al maltempo. Le previsioni indicano condizioni meteorologiche avverse, con temporali intensi che potrebbero causare disagi e problemi di natura idrogeologica.
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI LIVORNOTODAYLa protezione civile regionale ha diffuso per domani, domenica 10 maggio, un'allerta meteo gialla per temporali forti e rischio idraulico idrogeologico del reticolo minore valida per tutta la giornata su tutto il territorio di Livorno e provincia. Un.🔗 Leggi su Livornotoday.it
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