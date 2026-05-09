Previsioni meteo domenica 10 maggio allerta gialla per temporali forti a Livorno e provincia

Da livornotoday.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La protezione civile regionale ha emesso un'allerta gialla per temporali forti e rischio idraulico nel territorio di Livorno e provincia per domenica 10 maggio. L'allerta riguarda l'intera giornata e interessa l'intera area, con particolare attenzione alle possibili criticità legate al maltempo. Le previsioni indicano condizioni meteorologiche avverse, con temporali intensi che potrebbero causare disagi e problemi di natura idrogeologica.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI LIVORNOTODAYLa protezione civile regionale ha diffuso per domani, domenica 10 maggio, un'allerta meteo gialla per temporali forti e rischio idraulico idrogeologico del reticolo minore valida per tutta la giornata su tutto il territorio di Livorno e provincia. Un.🔗 Leggi su Livornotoday.it

?
Hai trovato interessante questa notizia?Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori.

Notizie correlate

Previsioni meteo, martedì 5 maggio allerta gialla a Livorno e provincia per rischio idrogeologico e temporaliISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI LIVORNOTODAYLa sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un'allerta meteo gialla per pioggia e...

Previsioni meteo Livorno, prorogata fino a mercoledì 6 maggio l'allerta per forti temporaliISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI LIVORNOTODAYLa protezione civile regionale ha prorogato fino alle 23.

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Previsioni meteo video di domenica 10 maggio sull'Italia; Meteo Weekend: Fronte Temporalesco in anticipo, deciso peggioramento già Domenica 10 Maggio; Fine settimana a due volti, domenica a rischio rovesci. Ondate di caldo ancora lontane; EVENTI DI DOMENICA 10 MAGGIO ANNULLATI PER AVVERSE PREVISIONI METEO. Torna la 'Segrate Civil Week': Comune e associazioni in campo sul tema 'Insieme. La società della Fiducia'.

previsioni meteo domenica 10Il tempo in dettaglio per il prossimo weekend 9/10 maggio: tra luci e ombre!Per il corso della prima parte di questa settimana si compirà, come annunciato abbondantemente nei giorni scorsi, un importante peggioramento del tempo su ... meteogiornale.it

previsioni meteo domenica 10Meteo, dall'11 maggio nuove perturbazioni verso l'Italia: la tendenzaLa tendenza per il weekend vede un sabato 9 perlopiù asciutto e stabile mentre domenica 10, Festa della Mamma, sarà possibile qualche pioggia. meteo.it

Digita qui per trovare notizie e video aggiornati.