Giornata internazionale della donna | momento di riflessione e confronto al Teatro Romano per la prevenzione oncologica

In occasione della Giornata internazionale della donna, al Teatro Romano si è svolto un evento dedicato alla prevenzione oncologica femminile. La giornata ha visto la partecipazione di professionisti e pubblico, con momenti di confronto e informazione sull'importanza della cura del corpo. Tra gli interventi, quello di Maria Pia De Chiara, che ha sottolineato l'importanza di proteggere e curare il corpo come un tempio.

"Il corpo e' un tempio: va protetto e va curato". Maria Pia De Chiara, presidente di Rosa Samnium unitamente all'oncologo Carlo Iannace, Primario della Brest Unit dell'Ospedale Moscati di Avellino, ha organizzato con questo spirito e con queste coordinate una giornata dedicata alle donne presso il Teatro Romano, finalizzata a raccogliere racconti e testimonianze ma anche storie di vita di donne aggredite dalla patologia del tumore al seno alfine di offrire un vero supporto psicologico, ma anche occasione di supporti informativi a chi ha vissuto o sta vivendo momenti di lotta nei confronti della malattia.

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, l'Associazione Rosa Samnium APS promuove l'iniziativa "FORZA È LIBERTÀ – Raduno per la Salute

8 marzo 2026: solidarietà, prevenzione e donazione al centro della Giornata internazionale della donna. Una giornata interamente dedicata all'importanza della salute, della donazione del sangue che è anche prevenzione e prendersi cura di se stesse.

