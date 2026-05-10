Prevenire le molestie sul lavoro da Palermo il primo modello europeo di civiltà giuridica
Venerdì 8 maggio 2026 si è svolto a Palermo un convegno dedicato alla prevenzione delle molestie sul lavoro, intitolato “Zero molestie: responsabilità, prevenzione e strumenti giuridici di protezione”. L’evento si è tenuto nell’aula magna della Corte d’Appello, completamente piena di partecipanti. Promosso da una società di consulenza e da una rete di associazioni, l’incontro ha visto la presenza di esperti e rappresentanti istituzionali per discutere di aspetti giuridici e misure di tutela.
L’aula magna della Corte d’Appello di Palermo, gremita in ogni ordine di posti, ha ospitato venerdì scorso (8 maggio 2026) il convegno istituzionale “Zero molestie: responsabilità, prevenzione e strumenti giuridici di protezione”, promosso da Concordia et Ius srl, in sinergia con la Rete Zero.🔗 Leggi su Palermotoday.it
Notizie correlate
Leggi anche: Molestie sul lavoro: il problema nasce quando le aziende vedono i segnali di rischio, ma li ignorano
Leggi anche: Zero molestie: a Palermo un convegno contro ogni forma di violenza per la tutela della dignità nel lavoro