Prevenire le molestie sul lavoro da Palermo il primo modello europeo di civiltà giuridica

Venerdì 8 maggio 2026 si è svolto a Palermo un convegno dedicato alla prevenzione delle molestie sul lavoro, intitolato “Zero molestie: responsabilità, prevenzione e strumenti giuridici di protezione”. L’evento si è tenuto nell’aula magna della Corte d’Appello, completamente piena di partecipanti. Promosso da una società di consulenza e da una rete di associazioni, l’incontro ha visto la presenza di esperti e rappresentanti istituzionali per discutere di aspetti giuridici e misure di tutela.

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