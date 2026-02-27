Zero molestie | a Palermo un convegno contro ogni forma di violenza per la tutela della dignità nel lavoro

Il 3 marzo 2026 alle 16.30 si svolge a Palermo un convegno intitolato “Zero Molestie – Contro ogni forma di violenza per la tutela della dignità nel lavoro” presso la sede di Sicindustria in via XX Settembre 64. L’evento è organizzato da Concordia et Ius e si concentra sul tema della prevenzione e repressione delle molestie sul luogo di lavoro.

Il 3 marzo 2026, alle ore 16.30, nella sede istituzionale di Sicindustria, delegazione di Palermo, in via XX Settembre 64, si terrà il convegno "Zero Molestie – Contro ogni forma di violenza per la tutela della dignità nel lavoro", organizzato da Concordia et Ius s.r.l. – Organismo di Conciliazione n. 809 – in collaborazione con SI.NA.L.P. L'incontro intende promuovere un confronto operativo tra istituzioni, mondo produttivo e professionisti sugli strumenti di prevenzione e contrasto delle molestie e delle discriminazioni nei luoghi di lavoro, con particolare attenzione alle ricadute organizzative e alla tutela della persona.