In molte aziende, i comportamenti molesti o aggressivi sul lavoro si manifestano in modo nascosto o vengono trascurati, anche quando i segnali di rischio sono evidenti. Spesso, le situazioni non degenerano subito, poiché rimangono sconosciute o non vengono affrontate tempestivamente. Quando i comportamenti problematici emergono, vengono lasciati spesso senza intervento, contribuendo a un inasprimento delle dinamiche interne.

di Renato Albanese* Molti “casi” non degenerano perché nessuno li ha visti. Aggressioni, molestie, comportamenti disfunzionali in azienda arrivano al loro apice degenerativo perché, una volta emersi, vengono lasciati scorrere. La differenza è enorme. Perché un conto è non vedere un problema. Un altro è vedere una sequenza che cambia livello e continuare comunque a trattarla come se potesse riassorbirsi da sola. Come se il tempo bastasse a spegnerla. Come se l’assenza di un nuovo episodio equivalesse già a una gestione efficace. È qui che molte organizzazioni aziendali mostrano il loro vero limite. Con dichiarazioni di principio, policy, sensibilità esibita a parole non si va lontano.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Molestie sul lavoro: il problema nasce quando le aziende vedono i segnali di rischio, ma li ignorano

Notizie correlate

“Ma non vanno gratis in gita?”: quando si ignorano le responsabilità (e il lavoro gratuito) dei docenti che rifiutano di accompagnare gli studentiIn un rinomato liceo etneo, varie classi non partecipano alla gita scolastica all’estero: mentre i compagni delle altre sezioni fanno la fila al gate...

Leggi anche: Le aziende vedono rosa. Più pessimisti i lavoratori

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO: FORTEMENTE COLPITE ANCHE LE DONNE; Comune di Ferrara: concluso il ciclo di webinar per il personale dell'ente su discriminazioni, mobbing, violenza di genere e sicurezza; Molestie sul lavoro sul lavoro, successo a Genova per la rassegna organizzata da Ordine dei Giornalisti della Liguria e Assostampa Ligure; Infortuni e molestie sul lavoro. Cresce l’emergenza per le donne.

Molestie sul lavoro: il problema nasce quando le aziende vedono i segnali di rischio, ma li ignoranoMolti casi non degenerano perché nessuno li ha visti. Aggressioni, molestie, comportamenti disfunzionali in azienda arrivano al loro apice degenerativo perché, una volta emersi, vengono lasciati ... ilfattoquotidiano.it

Riconoscere e prevenire la violenza (di genere) sul posto di lavoroDalle forme più sottili, come il mobbing, a quelle più evidenti, che riguardano la sfera fisica e sessuale: come possiamo riconoscere e prevenire i comportamenti violenti? A partire da un recente perc ... secondowelfare.it

Una ricerca condotta dal sindacato del settore medico su più di 9000 lavoratori mostra dati allarmanti riguardo molestie e abusi di potere. «Hai subito molestie sul posto di lavoro negli ultimi 12 mesi» è una delle domande del più grande sondaggio inerente l - facebook.com facebook

Molestie sessuali su due anziane, sei anni al badante: «Le palpeggiava con la scusa della crema da spalmare» x.com