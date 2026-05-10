Prevenire è curare L’informazione entra nelle aziende

La Fondazione Sandro Pitigliani ha lanciato un nuovo percorso dedicato alla prevenzione oncologica e alla promozione della salute nelle aziende. Il progetto si concentra sull'importanza di conoscere i rischi legati alla salute e di adottare misure preventive sul luogo di lavoro. Attraverso questa iniziativa, si mira a diffondere informazioni utili per migliorare il benessere dei dipendenti e favorire ambienti lavorativi più sicuri.

"Prevenire è curare: conoscere, agire e star bene sul luogo di lavoro" è il nuovo percorso della Fondazione Sandro Pitigliani, dedicato alla prevenzione oncologica e alla promozione della salute globale in ambito aziendale. È Marini Industrie Spa la prima azienda del territorio pratese a partecipare al progetto, tracciando una strada che potrà essere seguita anche da altre imprese. Il progetto ha preso avvio ieri con un primo incontro informativo, pensato per sensibilizzare i partecipanti sull’importanza di ridurre i comportamenti a rischio, stimolare una riflessione sul proprio stile di vita e favorire l’adozione di scelte più sane e consapevoli.🔗 Leggi su Lanazione.it

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La prevenzione entra in azienda: FARO SpA e Fondazione Libellule Insieme per il welfare aziendale

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