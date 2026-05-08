Firenze, 8 maggio 2026 - “ Prevenire è curare: conoscere, agire e star bene sul luogo di lavoro” è il nuovo percorso della Fondazione Sandro Pitigliani, dedicato alla prevenzione oncologica e alla promozione della salute globale in ambito aziendale. È Marini Industrie la prima azienda del territorio pratese a partecipare al progetto, tracciando una strada che potrà essere seguita anche da altre imprese. Il progetto ha preso avvio ieri con un primo incontro informativo, pensato per sensibilizzare i partecipanti sull’importanza di ridurre i comportamenti a rischio, stimolare una riflessione sul proprio stile di vita e favorire l’adozione di scelte più sane e consapevoli.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La Fondazione Pitigliani lancia il progetto 'Prevenire è curare'

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