donne in equilibrio conoscere prevenire curare

: è questo il titolo dell’evento organizzato da Ammi Donne per la salute in programma questo pomeriggio alle 16.30 alla Camera di Commercio di Pisa (Sala Ricci) in occasione della ricorrenza della Giornata nazionale della salute della donna. L’iniziativa incentrata sulla prevenzione del tumore al seno è stata voluta profondamente dalla sezione pisana di Ammi Donne per la Salute, presieduta dalla dottoressa Alda Malasoma, poiché si tratta di uno dei temi che definiscono l’identità dell’associazione: diffusione della cultura della prevenzione, tutela della salute pubblica e del benessere psicofisico e differenza di genere in medicina.🔗 Leggi su Lanazione.it

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