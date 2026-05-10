Presidio di destra per la ’Remigrazione’ Protesta degli antagonisti respinti dalla polizia

A Bologna si sono verificati momenti di tensione durante un presidio organizzato dal comitato ’Remigazione e Riconquista’. La manifestazione, sostenuta da un gruppo di destra, ha attirato anche una protesta da parte di antagonisti che sono stati respinti dalla polizia. L’evento si inserisce in un clima di polemiche politiche, con la presenza di forze dell’ordine che hanno gestito la situazione.

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Alta tensione a Bologna in occasione del presidio promosso dal comitato ’Remigrazione e Riconquista’, finito al centro della bufera politica negli scorsi giorni. A creare disordini non sono stati i militanti di estrema destra, che in un’ora hanno concluso l’iniziativa in piazza della Pace, nella zona stadio, ma i contromanifestanti antifascisti (accorsi in protesta contro l’evento dei patrioti), che sono stati dispersi con l’utilizzo ripetuto dell’idrante. Tutto è iniziato alle 16, l’ora x per entrambe le mobilitazioni, con l’area circondata da una dozzina di mezzi blindati di polizia e carabinieri e agenti a monitorare ogni varco: i...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Presidio di destra per la ’Remigrazione’. Protesta degli antagonisti, respinti dalla polizia ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Comitato Remigrazione e Riconquista in piazza a Chiavari, presidio di protestaPresidio sabato 18 aprile 2026 in piazza Matteotti a Chiavari dalle ore 15, promosso da Anpi e dai partiti all'opposizione in parlamento, in risposta... Tensione a Pisa: cori e striscioni degli antagonisti contro studenti di destra, evitato lo scontroPisa, 28 marzo 2026 – E' stato necessario l'intervento delle forze dell'ordine nella giornata di venerdì nel centro storico di Pisa per evitare...