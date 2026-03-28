A Pisa si sono registrati momenti di tensione tra gruppi di antagonisti e studenti di destra. Durante la giornata, sono stati scanditi cori e mostrati striscioni da parte di alcuni antagonisti, mentre le forze dell'ordine sono intervenute per evitare uno scontro tra le parti. Nessun episodio di violenza è stato segnalato e la situazione è tornata alla normalità nel corso delle ore.

Pisa, 28 marzo 2026 – E' stato necessario l'intervento delle forze dell'ordine nella giornata di venerdì nel centro storico di Pisa per evitare disordini tra un centinaio di militanti dell'area anarchica e antagonista e una ventina di militanti di Azione universitaria, organizzazione giovanile vicina a Fratelli d'Italia che, senza bandiere e insegne politiche, stavano consumando un aperitivo all'esterno di un locale in una piazza del centro. Indagini sui filmati. La Digos sta lavorando sui filmati registrati dalle telecamere di videosorveglianza urbana e presenti sui social per identificare e denunciare i più facinorosi. In breve sul posto sono giunti un centinaio di giovani dell'area antagonista che hanno iniziato a scandire slogan ed esporre striscioni contro i giovani di Azione universitaria. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tensione a Pisa: cori e striscioni degli antagonisti contro studenti di destra, evitato lo scontro

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