Aggredita per un parcheggio | donna strattonata per i capelli e presa per il collo

Una donna è stata aggredita questa mattina davanti all'ospedale Santa Maria della Misericordia. Secondo quanto ricostruito, è stata strattonata per i capelli e presa per il collo da un'altra persona durante un conflitto legato a un parcheggio. La vittima ha riportato ferite e ha chiamato le forze dell'ordine, che stanno raccogliendo testimonianze e verificando l’accaduto. La situazione è sotto controllo, e le autorità continuano le indagini.

Perugia, 3 maggio 2026 – Aggredita per un parcheggio davanti al Santa Maria della Misericordia. Un posto libero che, racconta, le è stato soffiato sotto il naso e alle sue proteste, chi si è infilato prima di lei, incurante delle ripetute segnalazioni, ha reagito strattonandola per i capelli e stringendola al collo. “Non ho fatto in tempo a dire niente - racconta la vittima dell’aggressione - questo energumeno, a me che peso poco più di cinquanta chili, mi ha preso per i capelli e poi stretto. Ha smesso solo perché alcuni passanti hanno iniziato a gridare ”. Ma poi, “si sono allontanati quando ho chiesto loro di testimoniare su quanto accaduto”.🔗 Leggi su Lanazione.it

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