La giuria del Premio letterario internazionale Tiziano Terzani ha deciso di assegnare il riconoscimento del 2026 a un giovane libico. La sua opera si intitola Perché ero ragazzo e si basa sulle sue esperienze carcerarie. La vittoria è stata annunciata durante una cerimonia ufficiale, e il premio valorizza il suo racconto scritto durante il periodo di detenzione.

La giuria del Premio letterario internazionale Tiziano Terzani ha scelto Alaa Faraj come vincitore dell’edizione 2026, premiando l’opera intitolata Perché ero ragazzo. L’annuncio è stato reso pubblico martedì 14 aprile dalla presidente della commissione, Angela Terzani Staude, riconoscendo il valore di un racconto che descrive una parabola di dignità e coraggio partendo dalle pagine di un libro pubblicato da Sellerio nel 2025. Il percorso narrativo contenuto nel volume segue la vita di un giovane nato a Bengasi nel 1995, che prima di diventare uno studente di ingegneria e una promessa del mondo del calcio, si trovò coinvolto nella realtà devastata dalla guerra civile in Libia.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Premio Terzani: il giovane libico che ha trasformato il carcere in un libro

Premio Terzani 2026, vince Alaa Faraj: dal carcere un libro che scuoteÈ Alaa Faraj il vincitore del Premio letterario internazionale Tiziano Terzani 2026.

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