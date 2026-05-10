Premio Pezcoller | premiati Lowy e Schiller pionieri del vaccino contro l’Hpv

Da trentotoday.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Trento si è svolta la cerimonia di consegna del 29esimo Premio Internazionale Fondazione Pezcoller-Aacr, destinato a riconoscere i contributi nel campo della ricerca scientifica. I premiati sono due scienziati americani, Lowy e Schiller, noti per aver sviluppato un vaccino contro il papillomavirus umano (HPV). L’evento ha attirato l’attenzione internazionale, rafforzando il ruolo della città come centro di innovazione scientifica.

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Trento torna al centro della ricerca scientifica mondiale con la consegna del 29esimo Premio Internazionale Fondazione Pezcoller-Aacr agli scienziati americani Douglas R. Lowy e John T. Schiller. I due ricercatori del National Cancer Institute di Bethesda, negli Stati Uniti, sono stati premiati.🔗 Leggi su Trentotoday.it

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