Premio Pezcoller | premiati Lowy e Schiller pionieri del vaccino contro l’Hpv
A Trento si è svolta la cerimonia di consegna del 29esimo Premio Internazionale Fondazione Pezcoller-Aacr, destinato a riconoscere i contributi nel campo della ricerca scientifica. I premiati sono due scienziati americani, Lowy e Schiller, noti per aver sviluppato un vaccino contro il papillomavirus umano (HPV). L’evento ha attirato l’attenzione internazionale, rafforzando il ruolo della città come centro di innovazione scientifica.
Trento torna al centro della ricerca scientifica mondiale con la consegna del 29esimo Premio Internazionale Fondazione Pezcoller-Aacr agli scienziati americani Douglas R. Lowy e John T. Schiller. I due ricercatori del National Cancer Institute di Bethesda, negli Stati Uniti, sono stati premiati.🔗 Leggi su Trentotoday.it
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