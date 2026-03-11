Hpv prevenzione e salute | confronto sull’importanza del vaccino

A Sansepolcro si è svolto un incontro dedicato all’Hpv, con l’obiettivo di fornire informazioni sulla prevenzione attraverso screening e vaccinazioni. L’evento ha coinvolto professionisti del settore che hanno spiegato come queste misure possano aiutare a ridurre il rischio di infezioni e tumori legati al virus. La discussione ha evidenziato l’importanza di conoscere le modalità di protezione disponibili.

SANSEPOLCRO Un incontro per informare sull' Hpv, l'importanza gli screening e della vaccinazione per prevenire le infezioni e i tumori ad esso correlati. Si terrà sabato prossimo, 14 marzo, in orario 10-12 nella sala riunioni del distretto socio sanitario di via Santi di Tito a Sansepolcro. Dopo i saluti del direttore della zona distretto Valtiberina, Giampiero Luatti (nella foto) la parola passerà alla dottoressa Maria Augusta Venturelli, specialista in ginecologia delle attività consultoriali, quindi a Francesca Marini, ostetrica, che parlerà degli screening, poi l'intervento del dr Riccardo Conti, responsabile igiene pubblica e nutrizione Valtiberina sul ruolo della vaccinazione, per terminare con Alessandra Citti (assistente sanitaria) che parlerà della copertura vaccinale.