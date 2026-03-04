Giornata mondiale contro l’Hpv | la Toscana estende la gratuità del vaccino e punta all’equità di genere

Da corrieretoscano.it 4 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione della Giornata Mondiale contro l’Hpv, l’amministrazione toscana ha annunciato che il vaccino sarà accessibile gratuitamente a tutte le fasce di età e a entrambi i sessi, con l’obiettivo di garantire un’adeguata copertura immunitaria e promuovere l’equità di genere. La decisione riguarda l’intera regione e si inserisce nelle iniziative di prevenzione contro il papillomavirus.

Giani e Monni lanciano la nuova fase preventiva: open day e campagne di sensibilizzazione nelle scuole per colmare il divario di protezione tra ragazze e ragazzi La profilassi vaccinale rappresenta il presidio primario per prevenire l’insorgenza di neoplasie a carico dell’utero, dell’ano, del pene e dell’orofaringe, patologie che colpiscono trasversalmente entrambi i sessi. L’offerta sanitaria in Toscana si distingue per un perimetro di tutela più ampio rispetto alle direttive nazionali. La somministrazione, raccomandata a partire dall’undicesimo anno di età (con possibilità di anticipo ai nove anni), è garantita a titolo gratuito per i soggetti maschili fino al compimento del diciottesimo anno e per le categorie a rischio. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

