Musicante Awards – Premio Pino Daniele | al via le iscrizioni per la seconda edizione

Il 19 marzo apre ufficialmente le iscrizioni alla seconda edizione del Musicante Awards – Premio Pino Daniele, un concorso dedicato alla nuova generazione di musicisti e cantautori. La manifestazione si svolge nel giorno del compleanno e dell’onomastico di Pino Daniele, e rappresenta un appuntamento annuale per giovani artisti emergenti. La partecipazione è aperta a tutti i musicisti interessati a mettersi in gioco.

Il 19 marzo, nel giorno del compleanno e dell’onomastico di Pino Daniele, si aprono ufficialmente le iscrizioni alla seconda edizione del Musicante Awards – Premio Pino Daniele, il live contest dedicato alla nuova generazione di musicisti e cantautori. Un progetto che, già dalla sua prima edizione, ha dimostrato di voler andare oltre la semplice competizione musicale, ponendo al centro formazione, ricerca artistica e qualità della performance dal vivo. Ideato dalla Fondazione Pino Daniele ETS e realizzato con il sostegno di SIAE, il contest si rivolge a giovani artisti dotati di solide competenze musicali e di un repertorio originale. L’obiettivo è chiaro: promuovere una visione della musica come linguaggio culturale e identitario, in linea con l’eredità artistica e umana del grande cantautore napoletano. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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