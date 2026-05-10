In un evento dedicato alla memoria di Federico Del Prete, 120 studenti hanno partecipato a una cerimonia per ricordare il suo impegno contro la malavita. Durante l'incontro sono state lette le testimonianze dei figli, che hanno raccontato le sfide affrontate dal padre nella lotta al racket. Il vigile urbano presente ha risposto alle domande sulle denunce di Del Prete, senza entrare nel merito di eventuali dettagli giudiziari.

? Punti chiave Come ha reagito il vigile urbano alle denunce di Federico Del Prete?. Quali dettagli rivelano i figli sulla lotta del padre contro il racket?. Cosa hanno scritto gli studenti per onorare la memoria del Medaglia d'Oro?. Perché la partecipazione dei giovani supera i confini di Santa Maria La Fossa?.? In Breve Partecipazione di 120 studenti di Grazzanise, San Marcellino e San Cipriano d'Aversa.. Lo scrittore Paolo Miggiano ha presentato il libro A Testa Alta.. Vincitori riceveranno buoni spesa da 100, 50 e 25 euro.. La Prefetta di Caserta Luci ha consegnato gli attestati finali.. Oltre centoventi studenti hanno partecipato lo scorso 8 maggio alla cerimonia conclusiva della terza edizione del Premio Federico Del Prete presso il Centro di Educazione e Documentazione Ambientale Pio La Torre a Santa Maria La Fossa.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Premio Del Prete: 120 studenti celebrano la lotta contro la malavita

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