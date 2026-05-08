Oltre 120 studenti al Premio Federico Del Prete | La legalità si costruisce con il coraggio e la memoria

Oggi più di 120 studenti hanno partecipato alla cerimonia del Premio Federico Del Prete, un evento che celebra la legalità e la memoria. La mattinata si è svolta con interventi e premiazioni, coinvolgendo giovani provenienti da diverse scuole. La manifestazione si è tenuta in un ambiente pubblico, con la presenza di autorità e rappresentanti istituzionali. Durante l'evento, sono stati letti i nomi dei vincitori e sono stati condivisi messaggi sul valore della legalità.

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Tempo di lettura: 7 minuti Questa mattina oltre centoventi alunni hanno varcato i cancelli della sede di Agrorinasce, il Centro di Educazione e Documentazione Ambientale “Pio La Torre” di Santa Maria La Fossa, bene confiscato alla camorra, per partecipare da protagonisti alla cerimonia conclusiva della terza edizione del Premio Federico Del Prete, appuntamento dedicato alla memoria dell’uomo, Medaglia d’Oro al Valore Civile, ucciso il 18 febbraio 2002 per il suo impegno contro la criminalità. Ad accogliere i giovani ospiti sono stati la Presidente di Agrorinasce Maria Antonietta Troncone, l’Amministratore Delegato di Agrorinasce Giovanni Allucci e Vincenzo Del Prete, figlio di Federico e presidente dell’associazione “Insieme per Federico Del Prete”, promotrice del premio insieme ad Agrorinasce.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Oltre 120 studenti al Premio Federico Del Prete: “La legalità si costruisce con il coraggio e la memoria” Notizie correlate Premio “Federico Del Prete”, il casertano educa alla legalità: oltre 120 studenti protagonisti a Santa Maria La FossaSarà ancora una volta il Casertano a farsi laboratorio di legalità e memoria attiva con la terza edizione del Premio “Federico Del Prete”, in... Premio Sicurezza Campania-Gran Galà del Poliziotto: a Bagnoli la celebrazione del coraggio e della legalitàUn tributo solenne a chi vigila ogni giorno sulla sicurezza dei cittadini, in una cornice che simboleggia la rinascita e il futuro della città. Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Premio Federico Del Prete, il casertano educa alla legalità: oltre 120 studenti protagonisti a Santa Maria La Fossa; Premio Federico Del Prete 2026, oltre 120 studenti in arrivo al Centro Pio La Torre. Premio Federico Del Prete 2026, oltre 120 studenti in arrivo al Centro Pio La TorreScopri tutti i dettagli riguardo Premio Federico Del Prete 2026, oltre 120 studenti in arrivo al Centro Pio La Torre . Solo notizie aggiornate su Caserta Web. casertaweb.com Legalità: Agrorinasce, venerdì la premiazione degli alunni che hanno partecipato al Premio Federico Del Prete, ucciso per il suo impegno contro la camorraVenerdì 8 maggio, alle 10, oltre centoventi alunni varcheranno i cancelli della sede di Agrorinasce, il Centro di educazione e documentazione ambientale Pio La Torre di Santa Maria La Fossa, per par ... agensir.it Telegolfo-RTG emittente televisiva. . A Santa Maria La Fossa premiati gli studenti della terza edizione del Premio “Federico Del Prete” dedicato ai valori della legalità. #caserta #legalita #scuola #cronaca - facebook.com facebook Premio “Federico Del Prete” 2026: venerdì prossimo, 8 maggio, la cerimonia di premiazione a Santa Maria La Fossa x.com