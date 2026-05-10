Premio Andersen | Slivia Vecchini migliore scrittrice

Silvia Vecchini ha ricevuto il riconoscimento come miglior scrittrice dell’anno alla 45ª edizione del Premio Andersen-Il mondo dell’infanzia. La sua scrittura viene descritta come intensa e poetica, con un’attenzione particolare ai linguaggi e a un punto di vista autentico sulla infanzia e l’adolescenza. La premiazione si è svolta durante l’evento dedicato al settore dell’editoria per l’infanzia.

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Silvia Vecchini, voce intensa e poetica, attenta ai linguaggi e alla ricerca di uno sguardo autentico su infanzia e adolescenza, ha vinto la 45ª edizione del Premio Andersen-Il mondo dell’infanzia come miglior scrittrice dell’anno. Miglior Illustratore dell’anno è Simone Rea, da anni una delle firme più alte e significative dell’illustrazione internazionale mentre il premio al Protagonista della cultura per l’Infanzia è assegnato a Patrizia Zerbi, per il suo lungo e appassionato lavoro in campo editoriale, iniziato sul finire degli anni ’70 in Fatatrac e proseguito con la fondazione della casa editrice Carthusia.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Premio Andersen: Slivia Vecchini migliore scrittrice ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate L’illustratrice cinese Cai Gao vince il premio Hans Christian AndersenBOLOGNA (XINHUA/ITALPRESS) – L’illustratrice cinese Cai Gao ha vinto l’Hans Christian Andersen (HCA) Award 2026, con l’annuncio dato ieri alla... Leggi anche: Un premio alla giudice scrittrice