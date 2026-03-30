un premio alla giudice scrittrice

Una giudice che da dodici anni lavora presso il Tribunale di Monza ha una passione per la scrittura e la letteratura. Prima di intraprendere la carriera giudiziaria, si dedicava già alla scrittura creativa. Recentemente, ha ricevuto un riconoscimento legato alla sua attività letteraria, che si affianca al ruolo di giudice. La sua passione per la scrittura è rimasta un elemento costante nel tempo.

Da 12 anni è giudice al Tribunale di Monza. Ma ancora prima è una appassionata di letteratura e scrittura. A soli 18 anni Angela Colella, biellese di nascita con genitori di origini calabresi, ha vinto il concorso nazionale Campiello Giovani con un racconto e ora l’editrice Helicon ha pubblicato il romanzo “Elettra“ con cui nel 2024 ha vinto il Premio Sandomenichino 2024 per la narrativa inedita. "In psicanalisi il complesso di Elettra consiste nel desiderio della bambina di possedere il padre – si legge nella motivazione –. Innamorata del padre Alfredo, la piccola Elettra compie un lungo e doloroso percorso che la porterà, ventenne, a maturare la convinzione di esserne la causa della morte, di più, di esserne l’assassina. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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