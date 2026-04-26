Alle 26 aprile, si è svolta una preghiera serale intitolata “Sia lodata la Trinità nel riposo della notte”. Alla fine della giornata, i partecipanti hanno rivolto una preghiera di lode e affidamento, con l’intento di trasformare il riposo notturno in un momento di pace e ristoro spirituale. L’evento si è svolto in un contesto di preghiera comunitaria, senza ulteriori dettagli sull’organizzazione o sui partecipanti.

Al termine di questo giorno, eleviamo il nostro cuore a Dio: una preghiera di lode e affidamento per trasformare il sonno in un momento di pace e ristoro spirituale. La Santissima Trinità sia sempre lodata, servita e onorata da tutte le creature in Gesù Cristo nostro Signore. In questa serata che volge al termine, rivolgiamoci con fiducia al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo: eleviamo il nostro grazie per i doni ricevuti e chiediamo perdono per le nostre mancanze. Che questa semplice orazione ci accompagni verso una notte serena e un riposo tranquillo, sotto lo sguardo vigile del Creatore. O Dio, che da ogni parte della terra hai riunito i popoli per lodare il Tuo Nome, concedi che tutti i Tuoi figli, nati a nuova vita nelle acque del battesimo e animati dall’unica fede, esprimano nelle opere l’unico amore.🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Preghiera della sera, 26 aprile: “Sia lodata la Trinità nel riposo della notte”

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