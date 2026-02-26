Preghiera del mattino 26 Febbraio 2026 | Concedimi la Tua saggezza

Il Giovedì è il giorno dell’Adorazione: inizia con questa preghiera del mattino. Sosta se puoi davanti al Santissimo e offri ogni passo a Lui e ritrova la pace. Corpo di Cristo, salvami. Sangue di Cristo, inebriami. Acqua dei costato di Cristo, lavami. Passione di Cristo, confortami (Sant’Ignazio di Loyola). Chiediamo l’intercessione di Gesù Santissimo Sacramento per questo nuovo giorno affinché possiamo viverlo in grazia. La vera saggezza è misericordiosa ed è feconda di opere buone. Concedici, Signore, il dono della saggezza, affinché anche noi vediamo come vedi Tu, pensiamo come pensi Tu e soprattutto amiamo come ami Tu. Amen. Ogni giorno della settimana, secondo il calendario della Chiesa Romana, ha una sua devozione particolare. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

