Una donna di 66 anni di origini romene è stata trovata morta durante la notte in via Logudoro a Cagliari dopo essere precipitata dal terzo piano di un edificio. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per lei non c’era più nulla da fare. Le forze dell’ordine stanno conducendo accertamenti per chiarire la dinamica e non si esclude che si possa trattare di un omicidio.

Una donna di 66 anni di origini romene è stata trovata morta durante la notte in via Logudoro a Selargius, nella città metropolitana di Cagliari. La donna sarebbe precipitata dalla terrazza di una abitazione, ma i carabinieri non escludono alcuna ipotesi, nemmeno quella dell'omicidio. A fare scattare l'allarme è stato un anziano di 88 anni proprietario dell'immobile. La donna era ospite da qualche tempo nell'abitazione dell'uomo. Sul posto sono subito intervenuti i medici del 118 e subito dopo i carabinieri. La donna, da quanto accertato dai militari dell'Arma, sarebbe precipitata dal terzo piano dell'edificio in cui abitava "in circostanze che sono tuttora oggetto di attenta ricostruzione", spiegano i carabinieri.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Cagliari, precipita dal terzo piano e muore: non si esclude omicidio

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ex tunnel militari a Cagliari. Qui passavano le vene infiammabili dei carburanti di guerra. Tanti anni fa. smantellati… e imbrattati, pur sempre storia e sacrificio umano. #marcellopolastri #polastri #polmarx #cagliarisotterranea #urbex_supreme - facebook.com facebook

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