Prato in finale playoff Siena rimontato e battuto 3-1

Da lanazione.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Prato si qualifica per la finale dei playoff dopo aver battuto il Siena con il punteggio di 3-1. La partita si è disputata il 10 maggio 2026 ed è stata molto combattuta, con i biancazzurri che sono riusciti a prevalere sugli avversari nel corso del match. La vittoria permette al Prato di avanzare nella fase conclusiva della competizione.

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Prato, 10 maggio 2026 - Il  Prato  è in finale playoff. I biancazzurri battono 3-1 il Siena al termine di una partita combattutissima. Gli ospiti vanno avanti con  Andolfi  in avvio di ripresa e si avvicinano a piazzare il colpo al Lungobisenzio. Ma all’89’  D’Orsi  pareggia i conti, mandando le due formazioni ai supplementari. Supplementari dove non c’è storia: i lanieri segnano con  Berizzi  e  Verde, staccando così il passo per l’atto conclusivo.  La cronaca. Dal Canto ripropone la stessa formazione vista contro l’Aquila Montevarchi, con due sole novità: Zanon e Rossetti vengono preferiti rispettivamente a D’Orsi e Mencagli. La prima occasione del match è per Rossetti, che non centra il bersaglio grosso sul cross di Cesari.🔗 Leggi su Lanazione.it

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