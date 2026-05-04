Come i Philadelphia 76ers hanno rimontato e battuto i Boston Celtics

Da ultimouomo.com 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo 44 anni, i Philadelphia 76ers sono riusciti a sconfiggere di nuovo i Boston Celtics in una serie di playoff. L’ultima vittoria risaliva al 1982, quando Andrew Toney aveva eliminato la squadra di Boston nella Eastern Conference. La partita ha visto i 76ers rimontare e prevalere sugli avversari, segnando così un risultato storico per entrambe le franchigie.

Ci sono voluti solamente 44 anni ai Philadelphia 76ers per battere di nuovo i Boston Celtics in una serie di Playoff, da quando nel 1982 “the Boston Strangler” Andrew Toney eliminava Larry Bird e soci per il titolo della Eastern Conference. Anche in quel caso fu una Gara-7 al TD Garden a risolvere la contesa, al culmine di una serie nella quale almeno per blasone i padroni di casa passavano per favoriti. Da quel momento Boston ha sempre avuto la meglio nella rivalità, che nonostante i toni accesi e le scintille in campo poi non ha mai davvero mantenuto un equilibrio necessario per essere davvero credibile. Almeno fino a sabato notte...🔗 Leggi su Ultimouomo.com

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