Pragmatismo a tutto campo | America first

La politica estera di un ex presidente degli Stati Uniti ha suscitato reazioni contrastanti tra i diplomatici internazionali. Molti osservatori hanno notato che alcune risposte si sono orientate verso un atteggiamento pragmatico, mentre altri hanno mantenuto posizioni critiche nei confronti delle scelte adottate. La discussione riguarda in particolare la strategia di priorità nazionali e come questa abbia influenzato le relazioni con altri paesi.

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