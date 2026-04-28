La Procura generale di Milano sta indagando sulla richiesta di grazia presentata da Nicole Minetti, annunciando controlli approfonditi e collaborazioni con l’Interpol. La procura ha comunicato di voler condurre verifiche dettagliate riguardo alla vicenda, coinvolgendo anche le forze internazionali per accertare eventuali elementi rilevanti. La situazione è al centro di un’attenzione crescente, con verifiche in corso per chiarire ogni aspetto legato alla richiesta di clemenza.

AGI - Sul caso della grazia a Nicole Minetti si muove la Procura generale di Milano che promette verifiche “a tutto campo” in collaborazione con l’ Interpol. "Abbiamo chiesto all'Interpol di svolgere con urgenza le indagini", dice la procuratrice generale di Milano, Francesca Nanni. "Quelli che abbiamo letto sono fatti gravissimi e da verificare": la pg insieme al collega Gaetano Brusa svolgerà accertamenti "su tutte le persone" di cui si parla negli articoli del Il Fatto Quotidiano, compreso Giuseppe Cipriani, compagno della ex consigliera regionale lombarda. Saranno acquisiti documenti dall’ Uruguay anche in merito a eventuali procedimenti penali.🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - La Procura: "Sulla grazia a Minetti in campo l'Interpol. Verifiche a tutto campo"

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