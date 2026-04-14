De Laurentiis a tutto campo | Conte è la mia creatura Futuro calcio e mercato | vi dico tutto

Il presidente del club ha rilasciato un'intervista in cui ha parlato di vari aspetti legati alla squadra, dall'attuale situazione al futuro. Ha descritto il rapporto con l'allenatore, definendolo come una sua creazione, e ha affrontato temi legati alle strategie di mercato e alle prospettive sportive. L'intervista si sviluppa attraverso ricordi, analisi e progetti, offrendo uno sguardo completo sulla storia recente e sulle intenzioni future del club.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Un racconto lungo, articolato, che tocca passato, presente e futuro del Napoli e del calcio. Nell’intervista rilasciata al New York Times, Aurelio De Laurentiis si espone senza filtri, parlando del rapporto con Antonio Conte, delle prospettive del club e delle criticità del sistema calcio. Il presidente del Napoli riparte dall’origine del legame con il tecnico: «Ci siamo incontrati dieci anni fa alle Maldive. Eravamo in vacanza, nuotavamo insieme. Mi ha raccontato la sua idea di calcio e mi ha affascinato: sembrava uno che ti descrive un grande film da realizzare».🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - De Laurentiis a tutto campo: “Conte è la mia creatura. Futuro, calcio e mercato: vi dico tutto” Leggi anche: De Bruyne: "La sfida al Milan, Napoli, Modric... vi dico tutto. Il calcio italiano in crisi? Forse" Calcio Napoli, incontro a Ischia tra De Laurentiis e Conte per programmare il futuroIl presidente azzurro e l’allenatore si vedranno dopo l’ultima giornata di campionato, il 24 maggio. Aurelio De Laurentiis, nell'incontro con Antonio Conte, svelerà al tecnico le sue intenzioni in vista del futuro. In primo luogo ci sarà uno svecchiamento della squadra, il Napoli sarà più giovane. Inoltre è prevista la riduzione del monte ingaggi. Starà al tecni - facebook.com facebook De Laurentiis: "Per la Nazionale libererei Conte, ma lui è intelligente" x.com