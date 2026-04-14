De Laurentiis a tutto campo | Conte è la mia creatura Futuro calcio e mercato | vi dico tutto

Da napolipiu.com 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente del club ha rilasciato un'intervista in cui ha parlato di vari aspetti legati alla squadra, dall'attuale situazione al futuro. Ha descritto il rapporto con l'allenatore, definendolo come una sua creazione, e ha affrontato temi legati alle strategie di mercato e alle prospettive sportive. L'intervista si sviluppa attraverso ricordi, analisi e progetti, offrendo uno sguardo completo sulla storia recente e sulle intenzioni future del club.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Un racconto lungo, articolato, che tocca passato, presente e futuro del Napoli e del calcio. Nell’intervista rilasciata al New York Times, Aurelio De Laurentiis si espone senza filtri, parlando del rapporto con Antonio Conte, delle prospettive del club e delle criticità del sistema calcio. Il presidente del Napoli riparte dall’origine del legame con il tecnico: «Ci siamo incontrati dieci anni fa alle Maldive. Eravamo in vacanza, nuotavamo insieme. Mi ha raccontato la sua idea di calcio e mi ha affascinato: sembrava uno che ti descrive un grande film da realizzare».🔗 Leggi su Napolipiu.com

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© Napolipiu.com - De Laurentiis a tutto campo: “Conte è la mia creatura. Futuro, calcio e mercato: vi dico tutto”

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Calcio Napoli, incontro a Ischia tra De Laurentiis e Conte per programmare il futuroIl presidente azzurro e l’allenatore si vedranno dopo l’ultima giornata di campionato, il 24 maggio.

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